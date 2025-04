Getty Images

Parma-Juventus, TOP e FLOP al 45': Kelly e Vlahovic, errori che pesano

Cristiano Corbo

un' ora fa

La rete di Pellegrino, la doccia freddissima, quando ancora tutto era da scrivere. Parma e Juventus si fermano sull'1-0 quando il primo tempo va a finire: è giusto così, tutto sommato. Anzi: la Juve ha avuto un paio di chance, però pure i padroni di casa hanno avuto le proprie occasioni, e il gol dell'attaccante ducale a spalancare le emozioni di una partita bloccata.



Ancora una volta, un colpo di testa contro. Ancora una volta, la squadra bianconera paga le incertezze difensive, in questo caso di Lloyd Kelly. Ma è una prestazione in generale sottotono, quasi spaventata. E non è un caso che i giocatori migliori siano i più caratteriali.



