di Alessio Salerio

La Juventus conduce per 1-0 allo stadio Tardini contro il Parma nella prima giornata di questo campionato, esordio assoluto in stagione per i bianconeri. Nonostante l'assenza di Maurizio Sarri in panchina, sostituito da Giovanni Martusciello, è una Juventus pimpante quella vista a Parma, in vantaggio grazie al gol di Giorgio Chiellini, con un tocco sporco da due passi su tiro di Alex Sandro. Il raddoppio, siglato da Cristiano Ronaldo su bellissimo spunto di Douglas Costa, viene annullato per questione di millimetri dall'intervento del Var. La Juventus, comunque, ha fin qui convinto.



I migliori e i peggiori del primo tempo di Parma-Juventus nella nostra gallery dedicata.