Parma-Juventus rinviata: Tudor può recuperare Koopmeiners, le ultime

Parma-Juventus rinviata: Koopmeiners può recuperare

Il rinvio a mercoledì 23 del match di questa sera trae Parma, per via della morte all'età di 88 anni di Papa Francesco , apre scenari nuovi per la squadra bianconera di Igor Tudor, che chiaramente era già dalle parti dello stadio Tardini quando è stata raggiunta dalla triste notizia.Il rinvio della sfida potrebbe pure avere un risvolto positivo per la Vecchia Signora, che oggi si sarebbe presentata sul campo del Parma senza un giocatore importante come- tornato al goal nel match della scorsa settimana contro il Lecce, dopo la "cura" di Igor Tudor - e con una mezzo servizio, che infatti con tutta probabilità non sarebbe partito da titolare.

Le condizioni dell'olandese

Il giovane attaccante turco potrebbe recuperare la condizione migliore anche solo in pochi giorni, essendosi fermato "solo" per una botta alla coscia destra che già alla vigilia di Pasqua era stata sostanzialmente assorbita, come confermato in conferenza stampa dal tecnico croato che aveva annunciato il suo rientro parziale in gruppo, per poi convocarlo per la trasferta in Emilia Romagna.Anche a Koopmeiners non dovrebbe servire troppo tempo per tornare al 100%: l'olandese aveva rimediato un'infiammazione al tendine d'Achille nel corso della sfida contro il Lecce, che non gli aveva consentito di allenarsi regolarmente in settimana con il resto della squadra. Nulla di troppo preoccupante, comunque, motivo per cui era stato messo in conto uno stop relativamente breve per lui. L'arco temporale che ora separerà la Juventus dal ritorno in campo potrebbe essere particolarmente utile per il centrocampista classe 1998, che qualora riuscisse a lasciarsi alle spalle il problema fisico potrebbe pure unirsi ai compagni per la (seconda) trasferta a Parma: la lista dei convocati diramata dagli allenatori, infatti, non ha valore ufficiale, pertanto in questi casi può essere modificata.





