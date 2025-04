Parma-Juventus rinviata: i bianconeri tornano subito a Torino?

Quando si recupera Parma-Juventus?

La Juventus , ovviamente, era già aquando è stata raggiunta dalla notizia della morte di Papa Francesco e della successiva decisione della Lega Serie A di rinviare a data da destinarsi tutte le partite previste per la giornata di oggi, lunedì 21 aprile. Resta ora da capire quando potranno essere recuperati i match validi per la 33^ giornata di campionato che non sono ancora stati giocati, tra cui appunto quello che la squadra bianconera deve disputare allo stadio Tardini.In questo senso la Serie A dovrà tenere conto anche della programmazione della Coppa Italia - tra mercoledì e giovedì sono previste le semifinali di ritorno Inter-Milan e Bologna-Empoli - nonché delle sfide europee che vedono ancora in corsa Inter e Fiorentina (quest'ultima avrebbe dovuto affrontare oggi il Cagliari, mentre i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta di ieri contro il Bologna). Aggiornamenti sono previsti già nelle prossime ore.

Cosa farà ora la Juventus?

Da capire, a questo punto, anche se la Juventus rimarrà a Parma in attesa di eventuali decisioni ufficiali oppure se farà immediatamente ritorno a Torino. Il prossimo impegno sul campo della squadra di Igor Tudor è in calendario per domenica 27 aprile alle 18.00 all'Allianz Stadium, dove arriverà il Monza, mentre quello ancora successivo la porterà a Bologna (domenica 4 maggio alle 20.45). Lo scenario è chiaramente in rapida evoluzione, motivo per cui non resta che attendere le prossime mosse delle istituzioni calcistiche italiane.