Parma-Juventus rinviata: cosa succede con la lista dei convocati e gli indisponibili

La sfida tra Parma e Juventus, in programma per la serata di Pasquetta, è stata ufficialmente rinviata a causa della scomparsa di Papa Francesco. La notizia della morte del Pontefice ha infatti portato alla sospensione di tutte le attività sportive, inclusa la 32ª giornata di Serie A.Ora l’attenzione si sposta sulla nuova data in cui il match verrà recuperato. La Lega Serie A è al lavoro per trovare uno spazio utile nel fitto calendario, probabilmente tra fine aprile e inizio maggio. Ma nel frattempo c'è un altro aspetto tecnico da considerare: cosa succede alla lista dei convocati?

Poiché la partita non è mai cominciata, il rinvio rende nulla la comunicazione ufficiale delle convocazioni diramate dagli allenatori. In casi come questo, gli elenchi possono essere modificati in vista della nuova data. In pratica, la Juventus e il Parma potranno scegliere di convocare giocatori diversi per il recupero, a seconda delle condizioni fisiche o tecniche del momento.Situazione diversa, invece, se la partita fosse stata sospesa a gara in corso: in quel caso, l'elenco dei convocati resterebbe congelato, non modificabile.Il rinvio apre dunque anche scenari tecnici importanti per le due squadre.