Parma-Juventus, ci sono data e orario UFFICIALI del recupero

Dopo il rinvio delle partite di Serie A della 33ª giornata, previsto per il giorno di Pasquetta e causato dalla scomparsa di Papa Francesco, è arrivata la decisione ufficiale sulla nuova data per i recuperi. La Lega Serie A ha stabilito che tutte e quattro le gare rinviate si disputeranno mercoledì 23 aprile 2025, due giorni dopo la data inizialmente prevista.Tutte le partite si giocheranno alle ore 18:30, in modo da non sovrapporsi alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, in programma la stessa sera. Questa soluzione consente di rispettare i tempi televisivi e garantire il regolare svolgimento del calendario, in una fase cruciale della stagione.

Il calendario dei recuperi

CAGLIARI – FIORENTINA Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

GENOA – LAZIO Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

PARMA – JUVENTUS Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

TORINO – UDINESE Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30



Cosa cambia per la Juventus

La sfida tra Parma e Juventus , inizialmente prevista per Pasquetta e rinviata a causa della scomparsa di Papa Francesco, si disputerà mercoledì 23 aprile alle ore 18:30. Il recupero arriva a distanza di due giorni dalla data originaria, dando modo alle squadre di riorganizzarsi e ai giocatori di recuperare energie e condizione.Per la Juventus, una delle novità più interessanti riguarda Kenan Yildiz, già convocato per il match rinviato. Il giovane talento turco avrà due giorni in più di lavoro e recupero, e le sue possibilità di partire dal primo minuto aumentano sensibilmente. Con il suo estro e la freschezza, potrebbe rappresentare un’arma importante per Tudor.Resta da monitorare la situazione fisica di Teun Koopmeiners . Il centrocampista, alle prese con un problema muscolare, potrebbe sfruttare questo piccolo slittamento per cercare di tornare a disposizione. Lo staff medico valuterà nelle prossime ore l’eventuale reintegro in gruppo e la possibilità di convocazione per la sfida contro i ducali.La nuova data offre così uno scenario leggermente diverso, con possibili cambi anche negli undici titolari.