Parma-Juventus rinviata a data da destinarsi: quando si può recuperare

Getty Images

Quando si recupera Parma-Juventus?

La morte di Papa Francesco , avvenuta nelle scorse ore, ha portato allo stop di tutto il mondo del calcio - e dello sport in generale - con il rinvio a data da destinarsi di tutte le partite previste nella giornata di oggi, lunedì 21 aprile, tra cui quella tra Parma e Juventus in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Tardini.Si attendono ora aggiornamenti ufficiali per quanto riguarda la, da inserire all'interno di un calendario già particolarmente fitto di impegni per tutte le squadre impegnate nella corsa ai rispettivi obiettivi in questo rush finale di stagione.

I fattori da considerare

Il calendario della Juventus

Parma-Juventus: ?

Juventus-Monza: domenica 27 aprile, ore 18.00

Bologna-Juventus: domenica 4 maggio, ore 20.45

Lazio-Juventus: 11 maggio (data e orario da definire)

Juventus-Udinese: 18 maggio (data e orario da definire)

Venezia-Juventus: 25 maggio (data e orario da definire)

La Serie A, infatti, dovrà tenere conto anche della programmazione della Coppa Italia - tra mercoledì e giovedì sono previste le semifinali di ritorno Inter-Milan e Bologna-Empoli - nonché delle sfide europee che vedono ancora in corsa Inter e Fiorentina (quest'ultima avrebbe dovuto affrontare oggi il Cagliari, mentre i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta di ieri contro il Bologna). La Juventus, da parte sua, è impegnata solo nel campionato italiano, pertanto non ha impegni infrasettimanali. Aggiornamenti sono previsti già nelle prossime ore.