Parma-Juventus, quando si può recuperare? C'è un indizio importante

ROMA – UDINESE alle ore 11:00

MONZA – SASSUOLO alle ore 15:00

SAMPDORIA – TORINO alle ore 17:00

La scomparsa di Papa Francesco ha profondamente scosso il mondo dello sport italiano, portando all’immediato stop di tutte le competizioni. Il Coni ha ufficializzato lo stop generale, in linea con quanto già disposto dalla FIGC e dalla Lega Serie A. Il lutto collettivo ha portato all’annullamento degli eventi sportivi previsti per oggi, in segno di rispetto verso il Pontefice scomparso.Con il blocco delle gare, l’attenzione si concentra ora sulla riorganizzazione del calendario. In particolare, è già arrivata una prima decisione ufficiale: la Lega Calcio ha comunicato che le tre partite del campionato Primavera 1 previste per oggi saranno recuperate domani, martedì 22 aprile. Ecco la nuova programmazione:

Una scelta significativa che potrebbe rappresentare un primo indizio anche per quanto riguarda la Serie A. Infatti, sebbene non ci siano ancora comunicazioni ufficiali, questa ricalendarizzazione lascia ipotizzare che anche le gare del massimo campionato possano essere recuperate già a partire dalla giornata di domani.