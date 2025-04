Parma-Juventus, le PROBABILI FORMAZIONI e dove vederla

2025 Getty Images

La Juventus va a Parma per giocare una gara molto importante, sia per la stagione in corso sia per il futuro., il futuro si costruisce partita dopo partita, dunque è fondamentale mantenere alta la concentrazione in questo finale di campionato: dalle ultime giornate dipenderà molto ancheI bianconeri arrivano dalla vittoria contro il Lecce per 2-1 grazie ai goal di, che però in settimana hanno avuto alcuni problemi: l'olandese non è riuscito a recuperare e non è stato convocato , mentre il numero 10 sarà a disposizione di Tudor per il match. La Juve cercherà di tornare al quarto posto dopo il momentaneo sorpasso del, che ha giocato una partita in più.

Parma-Juventus, dove vederla in tv e in streaming

Partita: Parma-Juventus

Data: lunedì 21 aprile 2025.

Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN



Parma-Juventus, le probabili formazioni

A dirigere il match sarà, con la Juventus che deve fare attenzione ai diffidati Cambiaso, Weah e Thuram, mentre per il Parma sono a rischio Balogh, Haj Mohamed, Keita e Valenti.Scorri la gallery per le probabili formazioni di Parma-Juventus.





