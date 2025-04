Parma-Juventus, ballottaggio Yildiz-Kolo Muani: chi parte favorito

AFP via Getty Images

Un ultimo allenamento, questo pomeriggio, per misurare la “temperatura” della squadra e valutare da vicino le condizioni fisiche dei giocatori. Alla Continassa si accendono i riflettori sull’ultima seduta prima della partenza per Parma : sarà un momento chiave per Igor, chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della delicata sfida di domani sera.L’allenatore bianconero osserverà con attenzione ogni dettaglio: dalla condizione dei singoli, al ritmo generale della squadra, passando per le soluzioni tattiche da applicare contro un Parma in grande forma. Dopo il sorpasso del, la Juventus è chiamata a una reazione convincente, evuole arrivare al match con le idee chiare.

Parma-Juve, il ballottaggio Yildiz-Kolo Muani



Tra i ballottaggi più caldi c’è quello tra Kenan Yildiz e Randal Kolo Muani. Il talento turco ha recuperato da una contusione e sarà regolarmente convocato, ma potrebbe partire dalla panchina. In questo momento, infatti, sembra favorito l’attaccante francese per una maglia da titolare sulla trequarti, accanto a Nico Gonzalez e alle spalle di Dusan Vlahovic.



Per Yildiz, quindi, possibile impiego a gara in corso, pronto a subentrare per cambiare volto alla partita se necessario. Tudor valuterà anche in base all’intensità dell’allenamento odierno e alla disponibilità piena del giovane talento.



Parma-Juve, la probabile formazione