Parma-Juventus rinviata, cosa può cambiare nella probabile formazione

Dopo il rinvio della gara contro il, prevista per il giorno di Pasquetta e posticipata a mercoledì 23 aprile alle 18:30 in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, la Juventus ha riorganizzato il proprio programma di lavoro. La squadra si è ritrovata oggi pomeriggio al centro sportivo della Continassa per una sessione di allenamento, mentre domani, martedì 22 aprile, dovrebbe esserci un nuovo allenamento prima della ripartenza per Parma.Due allenamenti che, per quanto brevi nel tempo, possono cambiare qualcosa nelle scelte di Igorin vista del match contro i ducali. Il tecnico bianconero osserva con attenzione le condizioni fisiche e le risposte dei suoi uomini per definire l’undici titolare.

Parma-Juventus, la probabile formazione

La formazione

Di Gregorio

Kalulu

Renato Veiga

Kelly

Cambiaso

Locatelli

Thuram

McKennie

Nico Gonzalez

Yildiz

Vlahovic

Koopmeiners, prove di recupero last-minute

Non dovrebbero esserci grandi novità nell’assetto difensivo: in porta confermatissimo Di Gregorio, davanti a lui Kalulu, Renato Veiga e Kelly. Sulle fasce Cambiaso a destra e McKennie a sinistra, mentre in mezzo al campo agiranno Locatelli e Thuram.Il possibile cambio riguarda la trequarti: Kenan Yildiz ha a disposizione due allenamenti per convincere Tudor a dargli una maglia da titolare al posto di Kolo Muani, affiancando così Nico Gonzalez alle spalle dell’unica punta, Dusan Vlahovic.Tiene banco anche la situazione di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese non era stato convocato per la gara originaria, ma in questi due giorni verrà monitorato costantemente. Le sue condizioni sono in leggero miglioramento, anche se la convocazione resta difficile, ma non ancora da escludere del tutto. Il suo utilizzo dal primo minuto appare al momento improbabile, ma non è escluso che possa accomodarsi almeno in panchina, qualora i segnali in allenamento dovessero essere positivi.La Juventus è consapevole dell’importanza di questa sfida, soprattutto in un momento della stagione dove ogni punto può fare la differenza nella corsa ai propri obiettivi. I prossimi due giorni saranno decisivi per definire le scelte finali di Tudor, che vuole una squadra pronta e concentrata per tornare da Parma con un risultato positivo.