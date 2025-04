Perin può tornare contro il Parma? Le sue condizioni

Getty Images

La Juventus mette nel mirino la gara contro il Parma, e lo fa con la consapevolezza di dover proseguire con questa marcia, anzi, migliorarla. Già, perché i bianconeri hanno offerto delle buone prove contro, ma in ognuna di queste partite sono emersi anche i limiti di questa squadra. Tudor, dunque, continua a lavorare perché c'è poco tempo e le sfide sono tante, una su tutteI bianconeri continuano perciò a lavorare per arrivare al meglio alla gara di, con l'obiettivo di continuare la striscia positiva cominciata nella prima di Tudor. L'allenatore croato non ha avuto a disposizione l'intero gruppo nell'allenamento di oggi, infatti alcuni giocatori hanno lavorato a parte

Tra questi c'era anche, rimasto fuori dai convocati sia contro la Roma che contro il Lecce per un problema muscolare. Il portiere bianconero, però, punta a tornare a disposizione proprio per la trasferta di Parma, quantomeno in panchina.