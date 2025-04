Parma-Juventus, le pagelle dei giornali: Vlahovic flop, Cambiaso non è più lui. E Nico Gonzalez...

Getty Images

L'obiettivo di raggiungere il quarto posto, l'ultimo valido per la qualificazione in Champions League, si fa decisamente più arduo per la Juventus , il cui cammino è molto più tortuoso dopo la sconfitta patita ieri sera sul campo del Parma . Allo stadio Tardini è bastata una rete di Mateo Pellegrino per regalare ai ducali tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza, con i bianconeri tornati a casa con le ossa rotte e molte meno certezze.Una sconfitta che interrompe l'imbattibilità dell’era targata, iniziata con il suo arrivo a Torino un mese fa. Da questo momento in avanti, cambia la trama e cambia anche il racconto. La Juventus mostra nuove fragilità: servirà tanto lavoro per tornare a essere protagonista nell’élite del calcio europeo, e questa volta pure un pizzico di buona sorte, perché adesso la Vecchia Signora non ha più il destino nelle proprie mani.





