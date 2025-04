Parma-Juventus, Nico Gonzalez delude ancora: 'Solo petardi isolati'

Getty Images

Parma-Juventus, i voti a Nico Gonzalez

Non è stato lui il problema maggiore, ieri sera, ma la sua prestazione non può di certo essere definita brillante:ha un po' deluso anche nel match di ieri sera tra Juventus e Parma , uscendo dal campo negli ultimi minuti per lasciare spazio a Timothy Weah che però non ha avuto né tempo né modo per provare a cambiare le sorti delle gara. Ecco come i giornali in edicola oggi hanno giudicato la sua prestazione.- Qualche spunto iniziale, piccoli fuochi, petardi isolati. Via via si lascia sopraffare dallo sconforto e sparisce dai monitor.

- Recupera qualche pallone e tenta il colpaccio con sinistro al volo a girare deviato in angolo da Delprato. Ma anche lui non riesce a essere decisivo, a ritrovare la via del goal.- Sfruttato sia da trequartista che da esterno, fa infortunare Vogliacco. Poco altro.