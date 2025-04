Parma-Juventus, la MOVIOLA LIVE: evidente tocco di mano di Hainaut, per Chiffi non c'è rigore

Getty Images

Partita importantissima per lache, allo Stadio Tardini, affronta ilin occasione della 33esima giornata di Serie A. I bianconeri, attualmente quinti in classifica, sfidano i ducali dopo il rinvio del match, inizialmente programmato per il 21 aprile ma poi rinviato a causa della morte di Papa Francesco. Per la squadra di Igor Tudor si tratta di una dal peso specifico enorme in chiave qualificazione alla prossima Champions League. In caso di vittoria, infatti, la Juve tornerebbe al quarto posto, nonché padrona del proprio destino in vista della volata finale del torneo. A dirigere il match del Tardini sarà saràdella sezione di Padova. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Ceccon, mentre Bonacina sarà il IV Ufficiale. Al VAR, invece, è stato designato Di Paolo con Manganiello in qualità di AVAR. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi da moviola.

Parma-Juventus, la MOVIOLA LIVE

Cross di Yildiz, Hainaut intercetta in maniera evidente con il braccio, ma per Chiffi la posizione è congrua e attaccata al corpofallo ai danni di Delprato: fallo su Bonny, scatta il giallogiallo anche per l'argentino che colpisce fallosamente Valenti in seguito ad uno scontro aereo: intervento irregolare ai danni di Nico Gonzalezprotestano i bianconeri per un tocco di mano in area di rigore. Kalulu si inserisce e crossa al centro, Keita intercetta il pallone con la mano ma per Chiffi non è rigore. Il braccio viene considerato in posizione congrua e così il direttore di gara lascia proseguire.: intervento in ritardo su Kolo Muani e primo giallo del match