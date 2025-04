Juventus, a Parma una sconfitta e tre certezze: occhi su Bonny, Pellegrino e Sohm

Getty Images

Contro il Parma è arrivata la prima sconfitta per la Juventus di Tudor. I bianconeri hanno perso una partita che ha mostrato tante difficoltà, e la sensazione è stata quella di un passo indietro, soprattutto nell'atteggiamento. La corsa Champions, però, non dà tempo alla squadra per pensarci troppo: la gara con il Monza è vicina , ed è vietato sbagliare per rimanere in corsaDa Parma, però, i bianconeri sono tornati con tanti spunti di riflessione. Quelli di campo, necessari per lavorare in settimana e quelli di mercato, utili per ragionare sul futuro.

Bonny, Pellegrino e Sohm: tre risposte da Parma

La risposta più grande, che racchiude tutti i nomi di mercato, è una sola:. I gialloblù hanno dato una svolta alla loro corsa verso la salvezza, e contro i bianconeri hanno dimostrato di essere compatti e pericolosi, tanto da lasciare qualcosa anche dopo la sconfitta.Qualche nome, per esempio:. L'autore del goal vittoria del Parma ha già trovato la sua terza rete in campionato, dopo essere arrivato a febbraio. Insieme a lui, un altro profilo da tenere d'occhio è quello di, che intorno all'ambiente Juve è già rimbalzato. Il reparto offensivo sarà probabilmente il vero punto centrale del prossimo mercato bianconero, e dunque queste due piste non sono da escludere, anzi.Ancheha colpito in positivo la Juve, con una prestazione solida e pericolosa. Il numero 19 gialloblù è una pedina fondamentale per Chivu, e aveva già fatto male ai ibainconeri con un goal all'andata: la gara del Tardini ha solo ricordato a Giuntoli un altro nome da segnare in vista del prossimo mercato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui