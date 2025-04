Parma-Juventus LIVE, le formazioni ufficiali: Kolo Muani e Vlahovic insieme dal 1', Yildiz in panchina

2025 Getty Images

Lascende in campo nell'insolito mercoledì di fine aprile per sfidare il, allo Stadio Tardini, in occasione del match valevole per la 33esima giornata di campionato di, inizialmente prevista per lunedì 21 aprile ma poi rinviata a causa della morte di Papa Francesco. La sfida in terra emiliana diventa uno snodo cruciale per la stagione bianconera: le vittorie di Atalanta e Bologna, rispettivamente contro Milan e Inter, impongono alla Vecchia Signora l'imperativo della vittoria contro i ducali per riprendersi il quarto posto in classifica, attualmente nelle mani dei rossoblù.

Parma-Juventus, la cronaca LIVE

Parma-Juventus, le formazioni ufficiali

Suzuki

Leoni

Valenti

Vogliacco

Delprato

Keita

Bernabé

Sohm

Valeri

Pellegrino

Bonny

Di Gregorio

Kalulu

Renato Veiga

Kelly

McKennie

Locatelli

Thuram

Cambiaso

Nico Gonzalez

Kolo Muani

Vlahovic

Parma (3-5-2)Juventus (3-4-2-1)