Parma-Juventus, le ultime su Koopmeiners

Getty Images

Verso la sfida di domani contro il Parma, la Juventus sosterrà oggi pomeriggio l’ultimo allenamento prima della rifinitura e della partenza. Solo dopo la seduta odierna arriveranno risposte definitive sulle condizioni dei giocatori acciaccati, ma iniziano a filtrare le prime indicazioni.In particolare, secondo quanto trapela, Teun Koopmeiners non dovrebbe essere della partita. Il centrocampista olandese, alle prese con un fastidio fisico, proseguirà il suo percorso di recupero e punta con decisione al rientro per la prossima gara di campionato contro il Monza. Lo staff medico e tecnico ha deciso di non forzare i tempi, preferendo evitare rischi inutili in una fase della stagione in cui la gestione delle energie diventa fondamentale.

La sua assenza costringerà l’allenatore a rivedere alcune soluzioni tattiche a centrocampo, dove non mancano comunque le alternative. Nel frattempo, c'è grande attenzione attorno alla condizione di altri elementi della rosa, con valutazioni in corso per capire chi potrà essere convocato.Contro il Parma, dunque, la Juve si presenterà con qualche incertezza ma con l’obiettivo chiaro: vincere e proseguire il cammino verso la parte decisiva della stagione.