Parma-Juventus, le scelte in attacco di Tudor: il ruolo di Nico Gonzalez e un ballottaggio

AFP via Getty Images

Parma-Juventus, chi gioca in attacco

Nove giorni, questo il periodo che passerà dalla partita casalinga con il Lecce alla trasferta di Parma. Tanto tempo perdi lavorare, assimilare i concetti che già sono emersi chiaramente nell'ultima gara dei bianconeri e per soprattutto crescere in quei dettagli che possono fare la differenza quando un punto in più o uno in meno può cambiare tutto. E in questi giorni, nonostante l'assenza di partite, di cose ne sono successe parlando di campo. Dagli stop di Weston McKennie edurante la settimana. Lo statunitense è il primo ad essere rientrato, dopo di lui Yildiz (convocato) mentre Koopmeiners ancora no. E l'olandese non parte per Parma. Ecco, pensando alla gara contro il Lecce, è lì, nel reparto offensivo dove ci saranno più novità e anche curiosità. Yildiz può iniziare dalla panchina visto il recente problema.e anche questo è un bel banco di prova per la squadra, che già sta faticando a segnare. Ma chi giocherà al loro posto?

Kolo Muani o Conceicao, il ballottaggio

Due maglie da assegnare per Tudor sulla trequarti, considerando che il modulo, se pur con interpreti diversi, dovrebbe rimanere il 3-4-2-1 conda centravanti.che come successo a Roma, sarà quindi riportato più avanti e non da esterno a tutta fascia.E poi? C'è un ballottaggio che il tecnico si porta dietro da giorni, ovvero quello traTra i due è favorito il francese, anche perché il croato vede Nico Gonzalez meglio se parte dalla destra e Kolo Muani può indistintamente giocare in entrambe le zone di campo. Tudor si aspetta comunque tanto da loro, sia da chi giocherà titolare sia da chi subentrerà. Senza Koopmeiners e con Yildiz reduce dal problema fisico, c'è bisogno di chi nelle ultime settimane è un po' sparito, anche per "colpa" loro.