Parma-Juventus, le probabili formazioni e dove vedere la partita

Parma-Juventus, le probabili formazioni

E' di nuovo il giorno diquesta volta davvero. Dopo il rinvio del match a causa della morte di Papa Francesco, inizialmente programmato per lunedì alle 20:45, la sfida si disputerà oggi con calcio d'inizio fissato alle 18:30. In serata c'è il ritorno della semifinale di Coppa Italia trae per questo la Juve giocherà alle 18:30.Una sfida importantissima per i bianconeri, che dopo le vittorie di Bologna e Atalanta nell'ultima giornata di campionato, devono rispondere con i tre punti e tornare così al quarto posto superando i rossoblù. Di fronte la squadra diavrà il Parma, che cerca punti salvezza ed è in ottima condizione. In casa Juve sono fuori Koopmeiners e Mbangula oltre ai lungodegenti (Bremer, Cabal, Milik). Niente da fare per l'olandese alle prese ancora con il problema al tendine di Achille.

SCORRI NELLA GALLERY IN BASSO PER LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS.

Dove vedere Parma-Juventus in tv e in streaming

Tudor continua ad avere scelte obbligate in difesa mentre può cambiare sugli esterni e anche in attacco. Previste alcune novità infatti rispetto all'ultima Juventus scesa in campo contro il Lecce, ormai 11 giorni fa. Chi giocherà?La partita tra Parma e Juventus verrà trasmessa in esclusiva da DAZN scaricando l'app: si potrà guardare in tv su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Il match sarà visibile anche in streaming sempre su DAZN accendendo tramite PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.