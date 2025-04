AFP via Getty Images

Parma-Juventus 1-0, PAGELLE: crollate le certezze. Vlahovic e Cambiaso simboli del disastro

Cristiano Corbo

35 minuti fa

Finisce qui, e il sogno - se di sogno si tratta - della qualificazione in Champions League si fa inevitabilmente più in salita. Non compromesso, però impregnato di difficoltà, adesso ben più complicato. Il Parma vince al Tardini contro la Juventus: è 1-0, basta un gol di Pellegrino, e i ducali fanno festa, perché questo è un successo determinante per la loro corsa salvezza.



Un ko che interrompe la striscia targata Tudor, che dall'arrivo a Torino non aveva ancora perso. Da adesso in poi, la storia - e la narrazione - sarà ben diversa. La Juve si riscopre fragile, ci sarà tanto da lavorare per ritornare nel perimetro dell'Europa che conta.



