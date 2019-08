Your browser does not support iframes.









di Alessio Salerio

La Juventus vince all'esordio, in una trasferta che ha creato ben poche insidie per i bianconeri. Il Parma di D'Aversa ha cercato di giocare sulle ripartenze, ma la Juventus ha saputo amministrare il vantaggio arrivato al 21' minuto con un guizzo da centravanti di Giorgio Chiellini. Ronaldo ha cercato il gol per tutti i 90', trovandolo addirittura al​ 37', prima che il Var non lo ha annullato per fuorigioco. La ripresa, invece, è stata in sottotono per entrambe le squadre, con la stanchezza padrona del campo più di quanto non sia il gioco. Poche occasioni, insomma, con il solo CR7 pericoloso per Sepe e Sczcesny quasi mai impiegato.



