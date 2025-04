Parma-Juventus, la scelta sul modulo

AFP via Getty Images

Molto meglio una punta sola: è questo il principio che guida Igor Tudor nelle sue scelte tattiche più recenti. Il tecnico croato sembra aver trovato stabilità nel modulo 3-4-2-1, ormai provato, confermato e sempre più convincente. Anche in vista della sfida contro il Parma, tutto lascia presagire che sarà questa la formazione di partenza, con una sola punta a guidare l’attacco.Nonostante le assenze pesanti, come quella sempre più probabile di Kenan Yildiz, Tudor non cambia rotta. In pole per sostituirlo c’è Randal Kolo Muani, pronto a prendersi sulle spalle il peso dell’attacco e a sfruttare un’occasione importante per rilanciarsi. Il francese, fin qui altalenante, ha tutte le caratteristiche per inserirsi al meglio nel sistema di Tudor, che privilegia equilibrio, densità a centrocampo e verticalizzazioni rapide.

Il modulo scelto consente maggiore copertura difensiva e libertà d’azione ai due trequartisti, chiamati a sostenere l’unico terminale offensivo. Una scelta che, al di là dei nomi, sembra sempre più identitaria per Tudor: meglio un attaccante vero, supportato da una squadra corta e compatta, che una linea offensiva troppo affollata e sbilanciata.