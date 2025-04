Parma-Juventus, la decisione sui biglietti

Getty Images

È ufficiale: la sfida tra Parma e Juventus, valida per la 33ª giornata di Serie A e rinviata per la scomparsa di Papa Francesco, si giocherà mercoledì 23 aprile alle ore 18:30. Lo ha annunciato la Lega Serie A, che ha comunicato le nuove date dei recuperi delle partite previste per Pasquetta.Come riportato dal sito ufficiale del Parma Calcio, i biglietti acquistati per il match originariamente in programma oggi rimangono validi per accedere regolarmente alla partita di mercoledì. I tifosi che invece preferiranno chiedere il rimborso potranno farlo attraverso l’apposita piattaforma Vivaticket; le modalità e le condizioni di rimborso verranno comunicate nei prossimi giorni.

Confermati anche gli accrediti Media: per eventuali disdette, i giornalisti e operatori potranno contattare direttamente l’Ufficio Stampa del Parma all’indirizzo press@parmacalcio1913.com. Validità confermata anche per gli accrediti destinati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori. In questo caso, la richiesta di annullamento va inviata a gsquarcia@parmacalcio1913.com entro e non oltre le ore 15:00 di martedì 22 aprile.