La Juventus è rientrata a Torino nella giornata di ieri, dopo la notizia del rinvio della partita per la scomparsa di Papa Francesco. I bianconeri si sono allenati alla Continassa, e anche oggi ci sarà un'ultima seduta prima della partenza per Parma, fissata per domani.Con due giorni in più a disposizione, Igor Tudor può pensare a diverse soluzioni rispetto all'idea iniziale per la gara del Tardini, a cominciare da K: il turco era già stato convocato nonostante non fosse ancora al 100%, ma con l'ultimo allenamento può giocarsi una chance da titolare . Situazione diversa, invece, per Koopmeiners: l'olandese non aveva recupero e infatti Tudor non lo aveva convocato per Parma.

Infortunio Koopmeiners, quando può rientrare

L'ex Atalanta si era fermato durante la partita con il Lecce per un fastidio muscolare, e in settimana ha lavorato a parte a più riprese. Anche nell'allenamento a porte aperte,, e nella conferenza stampa pre-partita Tudor aveva dichiarato che fosse a forte rischio. Nell'elenco dei convocati, come anticipato, l'olandese non c'era e dunque non sarebbe sceso in campo.Dopo il rinvio della gara, però, il numero 8 non si è comunque allenato alla Continassa e, come riferisce La Gazzetta dello Sport, non rientrerà nemmeno per il match contro il Parma: l'obiettivo è tornare per la gara con il, data in cui potrebbe rientrare anche





