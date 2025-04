Tudor può schierare Kolo Muani e Vlahovic titolari: cosa dicono i (pochi) precedenti

Getty e Calciomercato.com

La Juventus mette nel mirino la partita contro il Parma e punta a riprendersi il quarto posto : dopo la vittoria del, infatti, i bianconeri sono scivolati momentaneamente quinti, ma con una gara in meno. Gli uomini di Tudor devono costruire il futuro gara dopo gara, come ha ricordato lo stesso allenatore in conferenza stampa, e dunqueCon il croato la Juve, e affronta sei partite decisive non solo per salvare questa stagione, ma anche per guardare alla prossima con tutt'altra prospettiva. Per costruire, però, si passa da Parma:, ma in mezzo è cambiato tutto. Anche i protagonisti, che però potrebbero variare domani.

Vlahovic e Kolo Muani insieme? I precedenti con Thiago Motta

Contro i gialloblù, infatti, Tudor potrebbe schierare per la prima volta Kolo Muani insieme a Vlahovic dal primo minuto, con il francese in posizione leggermente più arretrata al fianco di. Una situazione mai provata dal nuovo allenatore bianconero, ma vista in alcune occasioni con Thiago Motta:Kolo Muani è arrivato nel mercato di, e con Thiago Motta era diventato l'attaccante di riferimento, con Vlahovic a farne le spese. Il francese ha giocato da titolare la maggior parte delle gare con l'ex allenatore bianconero, mentre con Tudor è sempre entrato a partita in corso, tranne contro ilI due attaccanti hanno giocato insieme dal primo minuto solamente in un'occasione, e non è stata delle più felici, anzi:, match che ha visto i bianconeri salutare la Coppa Italia ai rigori dopo una delle prestazionidella stagione.In generale, Vlahovic e Kolo Muani hanno giocato, infatti Motta li ha alternati quasi sempre, dando ben poco spazio a un'eventuale coppia. Durante Juventus-Empoli, questa volta in campionato, il serbo era entrato a partita in corso al posto di Yildiz, segnando una doppietta proprio come Kolo Muani. Il francese, invece, è subentrato anella trasferta di Cagliari, decisa dalla rete di DV9.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui