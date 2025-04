Marco Luzzani

La gara di Dusan Vlahovic è durata appena un tempo. Il serbo è partito titolare ancora una volta, con Tudor che ha rinnovato la sua fiducia, in quest'occasione anche con Kolo Muani: la coppia (quasi) inedita, però, non ha funzionato. DV9 ha giocato una gara opaca, che lo ha visto cercare la posizione giusta senza però mai davvero incidere Dopo i primi 45 minuti, Vlahovic non è tornato in campo: l'attaccante è stato sostituito per un risentimento muscolare alla coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni per stabilire la sua presenza contro il Monza: i bianconeri giocheranno domenica, dunque il serbo ha a disposizione meno di una settimana per tentare di recuperare.