Parma-Juventus, il pronostico di Zazzaroni e Caressa

I pronostici di Zazzaroni e Caressa

La Serie A non si ferma per le feste di Pasqua e in programma ci sono partite sia domenica che lunedì. A chiudere il trentaduesimo turno di campionato sarà la Juventus, impegnata a Parma. Una gara non semplice per i bianconeri contro una squadra che sta lottando per la salvezza ed è reduce proprio in casa da un importantissimo pareggio contro l'Inter.Per la Juventus sarebbe fondamentale vincere in chiave qualificazione Champions, considerando che poi da qui al termine del campionato la squadra di Tudor affronterà in trasferta Bologna e Lazio. Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, come da tradizione durante la trasmissione su Radio Deejay, hanno fatto i pronostici delle partite di campionato.

Sia Caressa che Zazzaroni hanno non sono sicuri della vittoria della Juventus: "Partita da pareggio" commenta Zazzaroni mentre per Caressa i bianconeri non perderanno senza però sbilanciarsi sulla conquista dei tre punti.