Parma-Juventus, il PRE PARTITA IN DIRETTA: seguilo su IlBiancoNero

49 minuti fa



Manca sempre meno al fischio d’inizio di Parma-Juventus e, come da tradizione, IlBiancoNero vi accompagna al match con la diretta esclusiva sul canale YouTube. L’appuntamento è con il nostro host, Colpo Gobbo, e con il format che mette al centro i tifosi e le ultime dai campi, insieme ai volti più noti dell’universo bianconero.





In studio ci saranno Romeo Agresti, direttore editoriale de IlBiancoNero, e Francesco Maccario, meglio conosciuto come La Maschera, per una puntata speciale all’insegna dell’approfondimento e dell’ironia. Si parlerà della formazione scelta da Igor Tudor, delle possibili sorprese dell’undici titolare e dei temi caldi che animano il prepartita: dal momento di forma di alcuni singoli al peso specifico dei tre punti nella corsa Scudetto.



Uno spazio sarà dedicato anche alle domande della chat, per vivere insieme l’avvicinamento a una sfida che promette spettacolo e intensità. L'appuntamento è fissato a partire da un’ora prima del calcio d’inizio, per non perdere neanche un dettaglio.



Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e… preparatevi a vivere Parma-Juve con Colpo Gobbo!