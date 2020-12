Parma e Juventus tornano ad affrontarsi per tre punti fondamentali. Ecco i precedenti tra le squadre, riportati dal sito ufficiale bianconero: 51ª sfida in Serie A tra Juventus e Parma: i bianconeri conducono nel bilancio complessivo per 24 successi a 10, completano 16 pareggi.



SEI SU OTTO - La Juventus ha vinto sei delle ultime otto sfide di Serie A contro il Parma (1N, 1P), incluse le ultime due trasferte di fila.



NEL GIRONE DI ANDATA - La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Parma disputate nel girone d’andata, tenendo la porta inviolata ben quattro volte nel parziale. COSI' A PARMA - 26º confronto in Serie A tra Parma e Juventus in casa degli emiliani: nel bilancio finora i bianconeri sono in leggero vantaggio con otto successi a sette, mentre sono stati 10 i pareggi



LE ULTIME, AL SABATO - Tutte le ultime quattro sfide tra queste due squadre al Tardini in Serie A si sono disputate di sabato: tre successi bianconeri e uno gialloblù nel parziale.