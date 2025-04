Parma-Juventus, i convocati: Yildiz recupera, la scelta su Koopmeiners

Getty Images



Parma-Juventus: c'è Yildiz, Koopmeiners out

Per lainizia davvero la trasferta di Parma; i bianconeri partono nel pomeriggio per raggiungere la città emiliana. Il match contro la squadra di Chivu è in programma lunedì alle 20:45. Non è stata una settimana facile per la Juventus a livello di infortuni visto che Igor Tudor ha dovuto fare a meno di diversi giocatori. Per fortuna però, qualcuno ha recuperato comeEcco la lista dei giocatori convocati e a disposizione del tecnico per la sfida contro il Parma.Come già anticipato da Tudor in conferenza stampa, c'erano più speranze per il recupero di Yildiz, che ha superato il trauma contusivo alla coscia ed è stato convocato. Non ce la fa invece Teun Koopmeiners, che convive con un problema al tendine di Achille. Out anche Samuel Mbangula così come Federico Gatti e gli altri lungodegenti, ovvero Bremer, Cabal e Milik.

Parma-Juventus, la lista dei convocati