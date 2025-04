I goal di testa sono l'incubo della Juventus: il dato che preoccupa

Getty Images

La Juventus cade contro il Parma e vede la corsa Champions farsi ancora più difficile. I bianconeri giocano una gara che lascia tanti dubbi, uno in particolare: il carattere di questa squadra poteva davvero cambiare radicalmente solo con Tudor? L'allenatore croato non ha mai nascosto la difficoltà del momento e del percorso. La Juve, però, è apparsa con poco carattere e senza la personalità giusta per reagire: i bianconeri sono quinti con 59 punti, e sono stati raggiunti dalla. A cinque giornate dal termine, ci saranno due scontri diretti proprio con i biancocelesti e con il, che segneranno la stagione in corso e daranno segnali fondamentali per il futuro.

Nel frattempo, però, la prima sconfitta di Tudor evidenzia ancora una volta un limite sempre più problematico:La Juventus ha subito goal in questo modoin campionato, a fronte dei 31 totali.