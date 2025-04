Parma-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv e streaming

Getty Images

La Juventus chiuderà il 33esimo turno di campionato in casa del Parma, con una partita fondamentale per l'obiettivo Champions League, traguardo minimo per i bianconeri in questa stagione. Gli uomini di Tudor vengono dalla vittoria contro il Lecce,Proprio per questo la Juve punterà a migliorarsi e a trovare continuità dopo i tre risultati utili consecutivi con il nuovo allenatore. I bianconeri vogliono riprendersi il quarto posto , momentaneamente occupato dal Bologna - che però ha una gara in più - dopo il successo rossoblù sull'Inter targato

Orario Parma-Juventus

Dove vedere Parma-Juventus in tv

Dove vedere Parma-Juventus in diretta streaming

La gara fra Parma e Juventus, valida per la giornata numero 33 di Serie A, si giocherà lunedì 21 aprile 2025, allo stadio Ennio Tardini,Parma-Juventus sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su, scaricando l'app su un televisore compatibile oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, o il TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamentola gara sarà visibile anche in tv sulLa partita tra Parma e Juventus, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, o accedendo al sito ufficiale.