Parma-Juventus, doppio centravanti per Chivu? L'idea e i dubbi di formazione

La probabile formazione del Parma contro la Juventus

è una partita molto importante per i bianconeri ma anche per la squadra di Cristian Chivu che è in piena lotta per la salvezza. Il Parma spera di poter proseguire questo momento positivo e ottenere ancora punti in casa dopo quello conquistato contro l'Inter l'ultima volta. Il tecnico va verso la conferma del 3-5-2 con quindi il doppio centravanti.Insieme a Bonny, a formare la coppia d'attacco ci sarà Pellegrino, con Man che andrebbe quindi in panchina. Bernabé e Sohm ci saranno a centrocampo con Keita favorito su Hernani. Sulle fasce confermatDelprato e Valeri, in difesa il terzetto Leoni-Valenti-Vogliacco.

Kowalski

Circati

Charpentier

Osorio

Benedyczak

Mihaila

Questa la lista dei giocatori indisponibili del Parma.