Conceicao e Kolo Muani: a Parma una chance per riprendersi il futuro

Getty Images

A Parma la Juventus cerca il quarto risultato utile consecutivo della gestione Tudor. I bianconeri continuano a lavorare per inseguire un obiettivo a dir poco fondamentale per diverse ragioni, da quelle economiche a quelle sportive. Il quarto posto è necessario non solo per tentare di salvare una stagione complicata, bensì per gettare una minima parte di basi anche per il futuro , qualunque possa essere.Ecco, proprio in questa incertezza si inseriscono diverse situazioni in casa Juventus. Il mercato, soprattutto in uscita, passa inevitabilmente dalle partite rimanenti. In queste ultime settimane sono cambiate tante cose, e l'allenatore è solo una di tante: anche il vento del futuro di tanti giocatori, quasi sicuri della permanenza a Torino, è decisamente cambiato. A questa voce rispondono i nomi di

Conceicao e Kolo Muani titolari con il Parma?

Il futuro è in bilico

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport,rappresentano l'alternativa a Kenan Yildiz, ancora non sicuro di partire per Parma. Tudor studia più soluzioni, infatti potrebbe schierare il portoghese - ancora mai titolare con lui - come trequartista insieme a uno tra, dietro all'unico attaccante Dusan Vlahovic.Nel caso in cui dovesse partire Kolo Muani, invece, l'allenatore croato potrebbe cambiare sistema di gioco per la prima volta: il francese partirebbe insieme a Vlahovic con un solo trequartista alle spalle, dando così vita al tridente di cui si è parlato anche in conferenza stampa.Come anticipato, Conceicao e Kolo Muani hanno visto cambiare il vento verso il loro futuro più volte in questa stagione. Il portoghese, confermato anche più volte da Giuntoli durante la stagione, è scivolato in fondo alle gerarchie già con Thiago Motta per alcuni problemi fisici, e Tudor non lo ha mai schierato titolare. La Juventus ora non è più sicura di voler pagare, e Chico non è sicuro di voler restare a Torino: sarà il finale di stagione a sciogliere diversi dubbi.Dall'altra parte anche Kolo Muani ha già vissuto, nonostante sia alla Juve da pochi mesi, un'avventura bianconera dai tanti volti: dopo i 5 goal in tre partite, nelle quali era diventato un titolare irremovibile, anche il suo fuoco sembra essersi affievolito. Come la potenziale permanenza a Torino. Il piano di Giuntoli prevedeva un altro prestito con riscatto, ma il discorso è al momento bloccato, e si deve valutare anche la volontà del francese di rimanere. Una partita per riprendersi il futuro, qualunque esso sia.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui