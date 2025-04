Parma-Juventus, Chivu: 'Vorrei giocarla io'

Getty Images

Ilnon avrà bisogno di particolari motivazioni per affrontare lalunedì sera allo stadio Tardini. Ne è sicuro il tecnico, durante la sua conferenza stampa di presentazione del match : "Giocando contro la Juventus, di lunedì sera, la motivazione è l'ultimo dei miei pensieri, sono partite che anche io vorrei giocare. Non devi dare molto a livello di motivazione su questa partita, tutti i ragazzi vorrebbero giocare una partita così. E' importante però avere questa motivazione contro ogni avversario, poi bisogna gestire l'emotività, per dimostrare di poter stare a questo livello. I ragazzi sono pronti, questa settimana hanno lavorato tutti bene, mi hanno messo in difficoltà nelle scelte e mi fa piacere vedere questo atteggiamento, è quello che cerchiamo da quando sono qui".

Le parole di Chivu sul confronto con Tudor

E sul confronto con l'allenatore avversario Igor Tudor , che come lui ha giocato in difesa in passato: "Quello che abbiamo fatto da giocatori non è importante ora, abbiamo cambiato mestiere e il lavoro è molto diverso. Siamo allenatori che hanno esperienza alle spalle, abbiamo giocato in squadre vincenti che proponevano gioco e volevano vincere. Spesso è anche successo questo. Le realtà sono diverse ora, noi guardiamo al nostro obiettivo e loro pensano al loro. Noi dobbiamo avere l'umiltà per lottare la salvezza, loro hanno ambizioni diverse, anche per come è costruita la rosa".