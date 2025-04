La Juventus e Cherubini si ritrovano da avversari: dalla Next Gen all'inibizione, 12 anni di storia bianconera

Getty Images

Parma è unper la stagione della Juventus. Nella casa gialloblù si intrecciano tantissimi fili di quest'annata e non solo. I bianconeri sfidano innanzitutto se stessi, con l'obiettivo di proseguire la striscia positiva iniziata con Tudor , che fin qui ha raccolto due vittorie e un pareggio. Il quarto posto è un traguardo a cui non si può rinunciare, dunque il percorso è ormai indicato.Come anticipato, però, contro il Parma non è semplicemente una partita che punta al futuro. La Juve ritrova per la prima volta da avversario, che con i bianconeri ha vissuto ben 12 anni in cui ha rivestito diversi ruoli, risultando determinante sotto alcuni aspetti nella recente storia del club.

Cherubini e la Juventus, una storia lunga 12 anni

Il nuovo ruolo al Parma

Arrivato alla Juventus nel 2012 grazie all'allora amministratore delegato, Cherubini si è occupato di diversi aspetti del club bianconero, a cominciare dalle giovanili. Negli anni, infatti, l'ex dirigente della Juve sviluppa diversi progetti, tra cui uno che sta raccogliendo grandi frutti: la Next Gen , le fondamenta seconda squadra bianconera passarono soprattutto dalle sue idee.Dopo l'addio di Marotta diventa direttore tecnico, e con la promozione di Paratici a Capo dell'Area Sport nell'ottobre 2020, Cherubini è ildella Juventus, e successivamente lavora accanto all'ex AD. Nella sua ultima stagione in bianconero, anche a causa dell'inibizione rimediata per il caso plusvalenze, si occupa maggiormente di progetti sportivi, prima di lasciare definitivamente la scorsa estate.Durante questa stagione, però, Cherubini ha abbracciato un nuovo progetto: il Parma. L'ex Juventus è diventato, un incarico mai ricoperto in bianconero, ma con grande voglia di mettersi in gioco e promuovere tanti giovani. Proprio come ha fatto alla Juve.Al Tardini sarà uno scontro dai tanti volti, e c'è anche spazio per il passato che ritorna:





