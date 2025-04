Parma-Juventus, le informazioni sui biglietti dopo il rinvio della gara

2025 Getty Images

La Juventus non è scesa in campo nella giornata di ieri, come il resto delle squadre di Serie A e B, dopo la scomparsa di. La gara contro il Parma è stata rinviata a mercoledì 23 aprile alle 18:30, e i bianconeri hanno scelto di partire per la trasferta direttamente nella giornata di domani ( QUI il programma della partita ).Sul proprio sito ufficiale, la Juve ha comunicato tutte le informazioni per i biglietti già acquistati in precedenza per il match:"Tutti i biglietti acquistati nei giorni scorsi e validi per il match, rimangono validi anche per effettuare l’accesso ai tornelli dalle ore 16.30 per la partita in programma mercoledì 23 aprile (ore 18:30). Sono validi sia i biglietti acquistati online sia quelli acquistati nei punti vendita fisici".

SETTORE OSPITI"Riapertura delle vendite (online e punti vendita) dalle ore 10.00 di martedì 22 aprile fino alle ore 19.00 del medesimo giorno, permangono le limitazioni dell’ONMS, quindi con acquisto possibile solo ai titolari di Fidelity Card Juventus FC indipendentemente dal luogo di residenza. Non è possibile effettuare il cambio utilizzatore del biglietto".