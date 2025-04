Tudor può partire con un attacco inedito: l'idea verso Parma

2025 Getty Images

Parma-Juventus è un'altra gara molto importante per la corsa alla Champions League dei bianconeri. La Juve è tornata al quarto posto dopo la vittoria contro il, e può puntare anche alla terza posizione, al momento occupata dall'Atalanta a +1. Contro i gialloblù non ci saranno Koopmeiners e Mbangula , che non hanno recuperato dai rispettivi problemi muscolari.Tudor potrà però contare su Yildiz, che nonostante il trauma conclusivo rimediato in allenamento è stato convocato e sarà a disposizione. È tornato anche, che dopo ben 10 partite con la Next Gen ha ritrovato la convocazione, la prima in assoluto con il nuovo allenatore. Insomma, Tudor studia diverse soluzioni soprattutto per il reparto offensivo,

Chi gioca in attacco?

Se da un lato l'allenatore va verso la conferma del 3-4-2-1, dall'altro le carte possono cambiare: non quella di Vlahovic, che va verso un'altra maglia da titolare. Dietro di lui possibile spazio ancora per Nico Gonzalez dal primo minuto, mentre accanto all'argentino potrebbe vedersi per la prima volta Kolo Muani, che con Tudor non ha mai giocato dal primo minuto.