Zero tiri in porta per più di un'ora: il dato incredibile sull'attacco della Juventus

AFP via Getty Images

Contro il Parma è arrivata la prima sconfitta per la Juventus di Igor Tudor. I bianconeri non hanno avuto grandi occasioni, mentre i gialloblù sono stati pericolosi e hanno sfruttato diverse azioni, colpendo ancora una volta di testa: anche all'andata era successo, quandoaveva segnato la rete dell'1-0.La prestazione della Juveda quelle viste nelle prime partite con il nuovo allenatore, e dunque il dubbio è lecito: il carattere questa squadra può davvero emergere solo grazie a Tudor? Nel frattempo, però, i bianconeri devono cancellare in fretta quanto accaduto e lavorare già verso il Monza. Il primo obiettivo sarà tornare a essere pericolosi, perché in attacco è mancata tanta cattiveria, come ha detto lo stesso Tudor.

C'è infatti un dato che racconta perfettamente la difficoltà del reparto offensivo: contro il Parma, da parte di Kolo Muani. Un trend da invertire presto, soprattutto con la corsa Champions ancora aperta.