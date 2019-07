La Juventus inaugura la Serie A 2019/20 sul campo del Parma. Una sfida sempre ostica per i colori bianconeri anche se, passati i fasti delle sfide degli anni '90, la compagine ducale ha affrontato diverse crisi societarie ed un fallimento, prima della risalita. Ecco come si è espresso il tecnico del Parma Roberto D'Aversa in merito al sorteggio di ieri: "Premesso che il calendario alla fine ti porta ad affrontare tutte le squadre, per noi chiaramente la prima di campionato con la Juve non è una partita come le altre, perché sappiamo quanto la nostra tifoseria tenga a questa gara. Quest’inizio dev’essere dunque uno stimolo per affrontarla nel miglior modo possibile".