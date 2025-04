La Juventus ritrova Adzic: i numeri con la Next Gen dimostrano il perché

AFP via Getty Images

La Juventus viaggia verso Parma carica di diverse novità. La prima è una nota amara, perché Koopmeiners non ha recuperato e dunque non fa parte dei convocati , così come Samuel Mbangula. La seconda, invece, è decisamente più lieta: dopo una lunga parentesi in Next Gentorna con la Prima squadra, per la prima volta dall'arrivo di Tudor.Il montenegrino ha raccolto appena 56 minuti sotto la gestione, tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Se da un lato le presenze in Prima squadra sono state poche, dall'altro Adzic è diventato comunque protagonista con la maglia bianconera, quella della squadra di Brambilla. Con la Juventus Next Gen il classe 2006 ha brillato e dimostrato -- che il suo talento è ormai evidente e merita di sbocciare anche con

La parentesi di Adzic con la Next Gen

La stagione di Adzic è stata tutt'altro che regolare: oltre al continuo passaggio tra Prima squadra e Next Gen, il trequartista ha saltato diverse gare a causa di alcuni problemi muscolari. Montero lo convoca la prima volta in occasione della partita con il, per poi tornare in campo con Thiago Motta quasi un mese dopo,Da febbraio 2025, come anticipato, è entrato in pianta stabile nella Next Gen, ed è diventato decisivo nella, che proprio ieri ha centrato la qualificazione aritmetica ai playoff . Sotto la guida di Brambilla, Adzic ha giocato 9 partite di cui 8 da titolare, ma i suoi numeri parlano chiaro:, ma il ruolo del trequartista è stato decisivo ben oltre i semplici dati.Contro ilha segnato con una punizione da incorniciare, e la doppietta alha messo ancora una volta in luce il suo talento. In mezzo, un goal pesantissimo segnato in pieno recupero, con 3 punti fondamentali proprio per la corsa playoff. L'avversario?, la prima squadra affrontata con la maglia della Next Gen. Due mesi dopo l'ultima volta,





