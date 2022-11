Torna in campo la Juventus Women allo stadio Ennio Tardini di Parma. Le bianconere alla ricerca di punti per ritrovare la vetta della classifica di Serie A femminile, dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana e quella per mano del Milan.Parma: Capelletti, Heorum, Bardin, Benoit, Santoro, Farrely, Jelencic, Wiliams, Banusic, Martinovic, Cambiaghi.A disposizione: Ciccioli, Giovanna Maia, Caiazzo, Acuti, Remondini, Tinti, Puntoni, Nicolini, ArrigoniAprile; Lundorf, Lenzini, Rosucci, Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Pedersen; Beeresteyn, Girelli, Cernoia.A disposizione: Peyraud-Magnin, Forcinella, Sembrant, Duljan, Grosso, Zamanian, Bonfantini, Bonansea, Cantore.