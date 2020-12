3







di Cristiano Corbo

Il doppio vantaggio, quando non è nemmeno scoccata la mezz'ora: poche soddisfazioni sanno superare il sentimento provato in questo momento da Andrea Pirlo. Al Tardini, la Juve conduce sul Parma per 0-2: ha segnato un buon Kulusevski, ha raddoppiato un gesto atletico straripante firmato Cristiano Ronaldo. Due puntini in un mare di giocate belle, continue, di qualità e finalmente concrete. E' una grande Juventus, sicuramente contro un piccolo Parma. Tanto basta a uscire dal campo con il sorriso, seppur consapevoli che in 45 minuti può ribaltarsi il mondo. Eccola, la sfida della ripresa: non abbandonare il forcing e la padronanza del gioco.



