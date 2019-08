Sarà una prima particolare per Maurizio Sarri alla guida della Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero seguirà la partita contro il Parma da Torino e sarà in contatto costante con il suo staff e soprattutto con il vice Giovanni Martusciello. Il tecnico toscano. Come riporta la "rosea" le regole in questi casi permettono l'utilizzo dello smartphone anche in panchina, per questo il contatto tra Sarri ed il suo staff sarà continuo nel corso dei 90 minuti di gioco.



INTERVALLO - Il momento più delicato sarà però l'intervallo quando il tecnico toscano dovrà sintetizzare in pochi minuti impressioni e consigli su cosa non è andato nella prima frazione (se qualcosa ci sarà) e come migliorare nella ripresa. Sarà un inizio di campionato difficile sia per lui che per la Juventus. "Avere il proprio allenatore in panchina è sempre meglio", ha confidato Nedved nella conferenza stampa di ieri. La Juve però sa come si fa, anche Antonio Conte nel 2012 restò fuori dai giochi addirittura fino a dicembre. Quella volta però non erano stati i problemi di salute a tenerlo fuori ma la squalifica per il calcioscommesse. Oggi intanto inizia la prima, stranissima stagione di Sarri sulla panchina della Juve.