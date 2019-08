Il fischio della fine del primo tempo ha fatto felice anche Maurizio Sarri. Dal "divano" di casa, il tecnico toscano ha avuto così la possibilità di telefonare al suo vice Martusciello, come ha riportato Sky Sport. Per Sarri la distanza sarà sinonimo di sofferenza ulteriore, più che se fosse a bordo campo con la squadra, ma non ha mancato l'occasione per far sentire, oltre alla sua opinione, anche la sua vicinanza ai calciatori.