Cristiano Ronaldo sarà a disposizione per la prima partita di campionato contro il Parma allo stadio Tardini. Oggi l'attaccante portoghese si è allenato in gruppo, ha recuperato dal lieve infortunio muscolare subito meno di una settimana fa prima della partitella di Villar Perosa e non mancherà all'esordio in campionato, sabato alle 18.00.



SARRI IN DUBBIO - Resta in dubbio, invece, la presenza di Maurizio Sarri che oggi si è presentato alla Continassa dove però non ha seguito da vicino l'allenamento dei bianconeri. A Sarri è stata diagnosticata una polmonite ​per la quale è stata prescritta terapia specifica. Ad oggi il tecnico bianconero è in dubbio per la prima partita di campionato contro il Parma dopo aver saltato l'amichevole di Trieste sabato sera.