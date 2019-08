La rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ricorda la quella che, negli anni ’60, interessava i Beatles ed i Rolling Stones. Chi è meglio? Ognuno ha la propria opinione ma, parlando appunto di rivalità, è naturale che avere un avversario ben definito porti a cercare la via costate del miglioramento. Come dichiarato dal fuoriclasse portoghese alla TVI: “Nel calcio e nello sport, le rivalità sono salutari, e io non posso che ammirare la carriera di Leo.

Intervenuto a Sky Sport, Adrien Rabiot ha invece speso parole sul suo debutto con la Juventus: “Non vedo l’ora di debuttare. Abbiamo lavorato bene nel precampionato. Penso che la Juve debba essere pronta per tutto, è la squadra da battere”.