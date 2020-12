Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha raccolto diversi duelli individuali che hanno infiammato le sfide tra i bianconeri e il Parma: "I precedenti di Parma-Juventus contengono tante suggestive sfide individuali. Nell'ultimo giocato al Tardini si sono affrontati due compagni di nazionale, nonché grandi amici, quali Cristiano Ronaldo e Bruno Alves. Ha prevalso lo juventino, anche se il suo gol – che avrebbe portato la Signora sul 2-0 raddoppiando quello di Giorgio Chiellini – è stato annullato per un fuorigioco di millimetri. Altri confronti hanno inciso nella storia del match. ZIDANE VS DABO-AMOROSO: Uno dei Parma-Juventus più celebri e più festeggiati dai padroni di casa è quello che si è disputato il 9 gennaio del 2000, nonostante il risultato non veda né vinti né vincitori. Ma il pareggio di Hernan Crespo nei minuti di recupero giustifica l'esultanza dei ducali e offusca una delle prestazioni più scintillanti di Zinedine Zidane. Una gara dove spesso lo si vede passare in mezzo agli avversari con cambi di passo e finte originalissime. In questa foto lo si vede contrastato da Ousmane Dabo (centrocampista affrontato dalla Juve anche con Vicenza, Inter, Atalanta e Lazio) e Marcio Amoroso, brasiliano che in Emilia non è riuscito a bissare le meraviglie mostrate a Udine. INZAGHI VS THURAM: Parma-Juventus del 1998-99 è una storia che concentra i suoi motivi d'interesse su giocatori che hanno militato (o lo faranno in seguito) in entrambi i club. La gara viene decisa a favore dei padroni di casa da Dino Baggio, ex alquanto polemico. In attacco i bianconeri schierano Filippo Inzaghi, che con il Parma ha fatto il suo debutto in Serie A all'età di 22 anni. Il suo controllore in quella serata è Lilian Thuram, gigante che non ha bisogno di presentazioni. Curiosamente i due non sono diventati compagni di squadra in ben due circostanze: nell'estate del 1996 il bomber è andato a Bergamo proprio quando il francese arrivava a Parma. Situazione riprodottasi cinque anni dopo, con Inzaghi che lascia la Juventus per il Milan in coincidenza con l'approdo di Thuram a Torino. ZAMBROTTA VS BRESCIANO 2003-04: il solito Parma-Juventus combattuto, equilibrato, pieno di colpi di scena. Due volte i gialloblu in vantaggio, due volte i bianconeri bravi nel rispondere. Uno dei duelli più intriganti è quello tra Mark Bresciano e Gianluca Zambrotta. Il primo è un australiano che trova casa in Italia girando 4 club ed è al Parma dove somma più presenze, mentre il bianconero vive alla Juve la sua fondamentale trasformazione tattica che lo porta a diventare uno degli esterni bassi più forti al mondo. Ed è proprio al Mondiale tedesco, due anni dopo questa foto, che i due si ritroveranno avversari in un'Italia-Australia che vale l'accesso ai quarti di finale e che è a tutt'oggi l'unico confronto avuto tra le due nazionali. SALIHAMIDZIC VS MORRONE: Non è un momento facile quello che sta vivendo la Juventus all'inizio del 2010. Proprio per questo, la vittoria a Parma per 2-1 rappresenta molto ed anche un piccolo paradosso, perché in quel campo non sono arrivati i 3 punti in stagioni dall'andamento molto più positivo. A segnare la rete d'apertura, dopo appena 3 minuti, è Hasan Salihamidzic. Qui lo vediamo a contrasto con Stefano Morrone: centrocampista dalle 10 squadre in carriera, il Parma è quella dove ha giocato di più. BAGGIO VS APOLLONI: Una foto storica, il primo Parma-Juventus nel campionato a girone unico. 9 settembre 1990, i bianconeri vestiti con elegante divisa tutta nera superano una squadra certamente emozionata per il suo battesimo in Serie A. Vince la Juve 2-1 e tra i gol di Nicolò Napoli e Alessandro Melli c'è il rigore trasformato da Roberto Baggio, al suo debutto in campionato con la Signora. L'immagine riproduce un contrasto di alto livello tra il futuro Pallone d'Oro e Luigi Apolloni, difensore che nel Parma ha superato le 300 partite. Quattro anni dopo, i due vivranno insieme la finale del Mondiale 1994 tra Italia e Brasile".