Imperativo, tornare a vincere. Sia per una buona dose in più di autostima, sia per guadagnare punti a chi, per ora, si trova su gradini più alti della classifica, ovvero Inter (27) e Milan (28). Dopo il pareggio contro l’Atalanta, la Juventus vuole ritrovare i tre punti a partire dal match del Tardini, stasera alle ore 20.45, contro un Parma reduce da tre pareggi consecutivi.



I tanti impegni ravvicinati porteranno Pirlo ad effettuare qualche cambio di formazione, tranne in attacco a causa dell’esclusione dell’ultimo minuto di Paulo Dybala, vittima di un nuovo acciacco muscolare. Buffon rileverà Szczesny, mentre in difesa possibile turno di riposo per Cuadrado. Cambi anche a centrocampo, con una chance dal primo minuto per l’ex di turno Kulusevski



DOVE VEDERLA – La partita è visibile sui canali DAZN



Sfoglia la gallery per vedere le scelte di Pirlo e Liverani